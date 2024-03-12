Бейрут, 12 марта, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Окрестности города Баальбека в Ливане, где находится крупный форпост шиитской вооружённой милиции «Хезболла», подверглись воздушному удару со стороны Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

AP/TASS

Вторгнувшиеся в ливанское воздушное пространство израильские истребители нанесли по окрестностям города ракетные удары. Воздушные рейды последовали на районы Дар-эль-Амаль и Джурд-Тарая, говорится в сообщении.

В результате налёта на предприятие по производству оливкового масла в пригороде Дурусе погиб мирный житель. Госпиталь Дар-эль-Амаль принял раненых, сообщил губернатор провинции Бешир Ходр телеканалу Al Jadeed.

Авиаудары были нанесены как минимум по четырём районам. Они расположены в 80 км от границы Ливана и Израиля, где с 8 октября 2023 года идут военные действия. Ударам подверглись в том числе объект вблизи школы аль-Мехди в Шимстаре, бензозаправка в Дии и пригород Тарая.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что число ударов по движению «Хезболла» в Ливане будет увеличено вне зависимости от потенциального перемирия в секторе Газа.