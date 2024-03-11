Рига, 11 марта, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Латвии будут проверять наличие права пребывания в стране у граждан, голосующих в посольстве России на выборах президента РФ. Об этом сообщил глава Госполиции республики Армандс Рукс.

Стрингер / РИА Новости

«Доступ к посольству России будет соответствующим образом контролироваться — вместе с Госпогранслужбой будут созданы пункты проверки видов на жительство и виз граждан РФ», — цитирует руководителя силового ведомства LSM. lv.

Рукс предупредил, что в ходе выборов президента РФ полицейские будут работать в усиленном режиме. Им поручено отслеживать факты возможного одобрения политики российских властей, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее в МВД Латвии заявили, если граждане России, постоянно проживающие в республике, придут в российское посольство для голосования на выборах президента РФ, то это будет рассматриваться как «поддержка военных действий», то есть уголовно наказуемое деяние.

9 марта стало известно, что полиция Латвии арестовала телевизионного мастера, который помогал жителям настраивать российские каналы. Мужчину 1975 года рождения задержали в небольшом городе Ницгале, где его клиентами стали немногим более 180 человек. СМИ уточнило, в республике запрещено и заблокировано вещание всех российских телеканалов с июня 2022 года.