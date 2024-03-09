Рига, 9 марта, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Телевизионного мастера, помогавшего жителям настраивать российские каналы, арестовали в Латвии. Об этом 9 марта сообщает Delfi со ссылкой на местную полицию.

Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Телемастера 1975 года рождения задержали в небольшом городе Ницгале, где его клиентами стал 181 человек. В Латвии запрещено и заблокировано вещание всех российских телеканалов с июня 2022 года.

Полиция провела у подозреваемого обыски и изъяла оборудование для приёма и передачи телесигналов. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье о предпринимательстве, в отношении которого действует специальный запрет властей. Телемастеру грозит наказание до трёх лет лишения свободы.

Наказание, в соответствии с законом Латвии, может ожидать и тех, кто воспользовался услугами телемастера и установил российские каналы. Такое правонарушение карается штрафом в размере до 700 евро.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявили в МВД Латвии, если граждане России, постоянно проживающие в этой стране, придут в российское посольство для голосования на выборах президента, то это будет рассматриваться, как «поддержка войны», то есть уголовно наказуемое деяние.

5 марта латвийские власти утвердили перечень сельскохозяйственных продуктов питания, запрещенных к ввозу из России и Белоруссии. В него вошли различные фрукты, овощи и корнеплоды, а также злаки, масла, муку, корма для животных, гранулы из мяса, мясных и рыбных субпродуктов.