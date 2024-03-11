Тбилиси, 11 марта, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Новым советником премьер-министра Грузии по связям с Россией стал Георгий Каджая, он сменил в этой должности Зураба Абашидзе. Об этом 11 марта заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на брифинге.

Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

«На должность советника премьера по вопросам отношений с Россией назначен Георгий Каджая. Советником премьера назначен Зураб Абашидзе», — заявил Кобахидзе.

Он добавил, что Абашидзе сам принял решение об уходе с поста советника по связям с Россией.

По словам Кобахидзе, Абашидзе провёл более десяти лет на этом посту и у него были очень серьёзные достижения по разным направлениям.

Как передавало ИА Регнум, 29 января Ираклий Гарибашвили объявил о своём уходе с поста премьер-министра Грузии. 1 февраля Гарибашвили стал председателем правящей партии «Грузинская мечта».

9 февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Кобахидзе на пост премьер-министра республики.