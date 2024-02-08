Тбилиси, 9 февраля, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении премьер-министром республики Ираклия Кобахидзе, говорится в заявлении её администрации, опубликованном 8 февраля.

Parliament.ge Ираклий Кобахидзе

Отмечается, что документ подписан для того, чтобы избежать помех в борьбе с последствиями стихийных бедствий, которые обрушились на республику. Отмечается, что это поспособствует оперативному реагированию и своевременному изданию требуемых актов.

Ранее парламент Грузии вынес вотум доверия правительству Кобахидзе и его программе.

Как сообщало ИА Регнум, резкое ухудшение погоды началось в Грузии 6 февраля. В высокогорных районах и на западе республики выпало большое количество снега.

7 февраля в Имеретинском районе Грузии произошёл схода оползня, накрывшего жилые дома. В зону ЧП прибыл руководитель службы по управлению чрезвычайными ситуациями грузинского министерства внутренних дел Теймураз Мгебришвили.