Оттава, 11 марта, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Украинская община принимала решение о демонтаже памятника украинской пехотной дивизии СС «Галичина» в канадском городе Оквилле (провинция Онтарио), сообщил телеканал Global Times (GT).

Кадр из видео

В сюжете также говорится, что еврейская община «Центр друзей Симона Визенталя», которая ранее выступала за снос этого монумента, продолжает требовать демонтажа ещё двух подобных мемориалов в городе Эдмонтоне (канадская провинция Альберта).

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта интернет-издание «Страна. ua» распространило видеозапись с кадрами сноса памятника дивизии СС «Галичина» в Оквилле. Монумент находился на этом месте с 1988 года. Мемориал несколько раз подвергался актам вандализма.

Представитель городского совета Оквилла уточнил, что власти города не имеют никакого отношения к демонтажу памятника, поскольку он находился на кладбище Святого Владимира, а эта территория является частной.

Советник-посланник посольства России в Оттаве Владимир Проскуряков заявил, что это событие стало торжеством справедливости. Он подчеркнул, что символы нацизма и героизации нацистских пособников не должны находиться на территории стран антигитлеровской коалиции, в число которых вошла Канада.