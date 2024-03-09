Оттава, 9 марта, 2024, 05:17 — ИА Регнум. Демонтаж памятника первой пехотной украинской дивизии СС «Галичина» в Канаде является торжеством справедливости, заявил журналистам советник-посланник посольства России в Оттаве Владимир Проскуряков.

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8 марта стало известно, что этот монумент, который находился в Оквилле (канадская провинция Онтарио), демонтировали.

«Несмотря на злобную неонацистскую пропаганду Киева и его спонсоров, справедливость восторжествовала», — сказал дипломат в беседе с ТАСС.

Проскуряков отметил, что символы нацизма и героизации нацистских пособников не должны находится на территории стран антигитлеровской коалиции, в число которых вошла Канада.

По мнению представителя посольства, снос памятника эсэсовцам свидетельствует о том, что в Канаде помнят об общей борьбе с нацизмом. Он также добавил, Россия надеется на то, что за демонтажом указанного символа в Канаде продолжит давать отпор неонацистам, стремящимся оправдать преступления карателей СС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно о том, что власти Оквилла опровергли своё участие в сносе памятника дивизии СС «Галичина» в городе. Представитель городского совета уточнил, что администрация не отвечает за управление кладбищем, на котором находился монумент, поскольку речь идёт о частной территории.

Памятник эсэсовцам установили в Оквилле в 1988 году. Мемориал неоднократно подвергался актам вандализма. В 2020 году мэр города Роб Бертон признался, что ему противно видеть этот монумент. Он добавил, что убрал бы памятник, если бы законы Онтарио разрешали такие действия.