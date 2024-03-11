Триполи, 11 марта, 2024, 04:10 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл после серии взрывов в южном пригороде ливийской столицы Триполи, недалеко от аэропорта. Об этом 10 марта сообщил портал Al Marsad.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Уточняется, что возгорание произошло в районе Аль-Каримия в одном из помещений компании, специализирующейся на электромонтажных работах. Как рассказали очевидцы, перед возгоранием прозвучало несколько взрывов.

Огонь быстро распространился по окрестностям и охватил склад, на котором хранились масла, горючее и легковоспламеняющиеся вещества. Высота пламени составляет около десяти метров, пожарные уже несколько часов не могут остановить распространение огня.

Премьер-министр Ливии Абдул Хамид ад-Дабайба отдал приказ об экстренной эвакуации жителей домов, расположенных вблизи районов, охваченных пожаром, и о предоставлении машин скорой помощи.

По предварительным данным, в результате пожара пострадали как минимум четыре человека, официального подтверждения данной информации не поступало. Предварительной причиной возгорания названо повреждение кабеля электроподстанции во время земляных работ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что крупный пожар, вспыхнувший в ангаре на Волхонском шоссе в Ленинградской области, локализовали на площади 1 тыс. квадратных метров. При пожаре пострадали два человека, они получили ожоги рук, их доставили в больницу.