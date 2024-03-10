Санкт-Петербург, 10 марта, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Вспыхнувший в ангаре на Волхонском шоссе в Ленинградской области пожар локализовали на площади 1 тыс. кв. м. Об этом вечером 10 марта сообщили в МЧС России.

кадр из видео

«В Ленинградской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар», — заявили в ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, в ликвидации возгорания задействовали 75 специалистов и 21 единицу техники. В МЧС добавили, что тушение осложнила высокая пожарная нагрузка внутри склада. При пожаре пострадали два человека, они получили ожоги рук, их доставили в больницу.