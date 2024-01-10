Москва, 10 января, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев намерен 8 июня провести следующий поединок с представителем США Джастином Гэтжи. Спортсмен сообщил об этом 10 января в соцсети X (ранее — Twitter).

Алексей Даничев/РИА Новости Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев

«8 июня против Гэтжи, в ноябре на «Мэдисон Сквер Гарден» — с победителем боя [Чарльз] Оливейра — [Арман] Царукян, в феврале 2025 года — против любого», — написал он.

На сегодняшний день в активе 32-летнего Махачева 25 побед при одном поражении. У 35-летнего Гэтжи 25 побед и четыре поражения.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября Махачев победил австралийского бойца Александра Волкановски, защитив титул чемпиона UFC в лёгком весе. Поединок проходил в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби, и по его итогам судьи единогласным решением отдали победу россиянину.

Пресс-служба UFC 7 ноября сообщила, что Махачев впервые в карьере возглавил рейтинг организации вне зависимости от весовых категорий. Российский спортсмен сместил с позиции лидера — американца Джона Джонса.