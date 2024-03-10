Симферополь, 10 марта, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Возможное новое контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) окончательно погубит Украину и лишит её остатков человеческого ресурса. Об этом в воскресенье, 10 марта, заявил в беседе с «РИА Новости» постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Перспективы нового украинского контрнаступления очевидны. Новый, так называемый «контрнаступ», окончательно погубит и ВСУ, и саму Украину, потому что лишит её остатков человеческих ресурсов», — указал собеседник агентства.

По словам Мурадова, новый главком ВСУ Алекандр Сырский, по-видимому, собирается войти в историю как очередной командующий, под руководством которого безрезультатно погибнет огромное количество украинских военнослужащих.

«Могу только выразить сочувствие простым украинцам в связи с такими мыслями и намерениями военных стратегов киевского режима», — заключил постпред.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что украинская армия в 2024 году подготовит и начнёт новое контрнаступление. При этом он отметил, что первоочередной задачей для ВСУ остаётся удержание обороны на востоке страны.

Вооружённые силы Украины начали широко анонсированное контрнаступление 4 июня 2023 года, в результате которого украинские войска не смогли добиться каких-либо существенных результатов. Провал также признали и западные союзники Киева. В декабре президент Чехии Петр Павелназвал контрнаступление ВСУ провальным, отметив, что оно не дало Украине никаких результатов, но принесло огромные потери.