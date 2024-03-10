Стамбул, Турция, 10 марта, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Движение судов через Босфорский пролив из-за тумана в Стамбуле приостановили в обе стороны. Об этом 10 марта сообщил турецкий новостной портал Haberler со ссылкой на главное управление береговой безопасности Турции.

ТАСС/ Tolga Ildun/ZUMA Press Wire

Уточняется, что судоходство через Босфор приостановили 10 марта с 04:15 (совпадает с мск). Из-за тумана также отменили движение паромов.

В данный момент в нескольких районах Стамбула также стоит сильный туман, однако в связи с этим не наблюдалось нарушений дорожного движения.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января нефтеналивной танкер Peria под флагом Либерии заблокировал движение судов через Босфор. По информации СМИ, у судна из-за непогоды сломался якорь. Перекрывший движение в проливе танкер, пришедший в Турцию из России, 22 января отбуксировали.

В Босфорском проливе 27 января приостановили движение судов в обе стороны из-за аварии на одном из сухогрузов. Отмечалось, что у следующего в Грецию балкера SNP Pazar возникла неисправность двигателя.