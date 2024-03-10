Барнаул, 10 марта, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Мужчина и женщина погибли в результате пожара в деревянном частном доме в Алтайском крае. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Частный дом загорелся в ночь на 10 марта в селе Полковниково Косихинского района. Информация о пожаре поступила в региональное ведомство от очевидцев. К прибытию спасателей на место происшествия пламя охватило дом полностью.

В ликвидации пожара принимал участие 21 человек, задействовано шесть единиц техники. Огонь удалось локализовать через 50 минут на площади 70 кв. метров.

«К сожалению, на пожаре погибли два человека: мужчина и женщина», — уточняется в сообщении ведомства.

Причины и обстоятельства возникновения пожара, унесшего жизни людей, устанавливаются. Спасатели напомнили владельцам частных домов о важности установки пожарных оповещателей, которые могут спасти жизнь, особенно, если пожар начнётся ночью, когда хозяева спят.

Ранее ИА Регнум сообщало, что трое малолетних детей, оставшихся без присмотра взрослых, погибли при пожаре в жилом частном доме в Кизлярском районе Дагестана. О возгорании сообщил в дежурную часть прохожий, увидевший горящий дом. Предварительно, возгорание могло произойти от дровяной печи. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Также сообщалось о пожаре в квартире на востоке Москвы, в результате которого погибла 86-летняя вдова первого в мире водителя луноходов и заслуженного испытателя космической техники Вячеслава Довганя. Их дочь была госпитализирована в больницу с ожогами, она пыталась спасти мать из огня. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.