Кизляр, Дагестан, 5 марта, 2024, 00:03 — ИА Регнум. Трое малолетних детей, оставшихся без присмотра взрослых, погибли при пожаре в жилом частном доме в Кизлярском районе Дагестана. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

По данным следствия, пожар произошёл 4 марта 2024 года в частном доме, расположенном в селе Зелёный Бугор Кизлярского района Дагестана. О возгорании сообщил в дежурную часть прохожий, увидевший горящий дом. Жертвами пожара стали трое детей 2019, 2020 и 2022 годов рождения, находившиеся в помещении без присмотра взрослых. Предварительно, возгорание могло произойти от дровяной печи.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. На месте происшествия работают следователи. Прокуратура Дагестана организовала проверку, по результатам которой дадут оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

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