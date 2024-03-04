Москва, 4 марта, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Во время пожара в квартире на востоке Москвы погибла 86-летняя вдова первого в мире водителя луноходов и заслуженного испытателя космической техники Вячеслава Довганя. Их дочь была госпитализирована в больницу с ожогами, она пыталась спасти мать из огня. По данным источника ИА Регнум, пожар произошёл в результате замыкания электропроводки.

Bogdanov-62 Вячеслав Довгань

28 февраля в квартире вдовы ветерана космонавтики Вячеслава Довганя (скончался в июле 2022 года) на 3-й Владимирской улице вспыхнул пожар. В тот момент его 86-летняя супруга Светлана находилась дома одна. Когда её 61-летняя дочь Елена вернулась домой, комната и коридор квартиры уже были охвачены пламенем. Женщина попыталась сама потушить огонь и пробраться в комнату к матери, но не смогла, она получила тяжёлые ожоги. Соседи вызвали пожарных и скорую помощь.

«В ГКБ № 36 им. Иноземцева нарядом скорой помощи была госпитализирована 61-летняя женщина с диагнозом: ожог пламенем 1–3 степени лица, шеи, туловища, предплечья и кистей — 15% поверхности тела, ожоговый шок, термоингаляционное поражение тела, отравление продуктом горения и угарным газом», — рассказал собеседник агентства.

Когда пожар был потушен и спасатели смогли пройти в комнату, они нашли на диване тело пожилой женщины.

«В квартире на восьмом этаже, в маленькой комнате было обнаружено тело 86-летней женщины. Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки», — сообщил источник.

Сейчас по пожару и трагической гибели пенсионерки проводится проверка.

Вячеслав Георгиевич Довгань родился 20 октября 1937 года. Он окончил Военную инженерную академию имени Ф. Э. Дзержинского (сейчас Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (ВА РВСН) и после учёбы попал в Симферопольский Центр дальней космической связи в посёлке Школьное под Симферополем. В 1968 году Вячеслав Георгиевич успешно прошёл отбор для подготовки в качестве члена экипажа «Лунохода», а затем и необходимые курсы и был назначен водителем второй смены экипажа «Лунохода». Довгань управлял несколькими аппаратами на поверхности Луны, в их числе «Луноход-1» (ноябрь 1970 — сентябрь 1971 года) и «Луноход — 2» (январь–май 1973 года). Довгань был награждён советскими орденами Ленина и «Знак Почёта», российским орденом Почёта и медалями, а также удостоен званий «Ветеран космонавтики», «Заслуженный испытатель космической техники» и «Почётный радист СССР».

После работы с луноходами он вернулся в Москву и служил при Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко. А с 1982 года работал в филиале № 35 НИИ военной медицины Министерства обороны, где в должности заместителя начальника филиала по научно-испытательной работе завершил службу. В 1988 году Вячеслав Георгиевич защитил кандидатскую диссертацию. Он ушёл из жизни в июле 2022 года в возрасте 84 лет.