Газа, Палестина, 3 марта, 2024, 19:35 — ИА Регнум. При ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Кольцовой развязке Дауд десятки человек погибли и ранены. Об этом сообщило министерство здравоохранения Газы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Оккупационные силы совершили ужасающую резню у кольцевой развязки Дауд, десятки погибли и ранены», — сказано в заявлении ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля в минздраве сектора Газа заявили, что от огня израильских военных погибли более ста палестинцев, которые ожидали гуманитарную помощь. При этом в ЦАХАЛ рассказали о доставке гуманитарной помощи на север палестинского анклава, грузовики окружило много людей. Заявлено, что десятки людей погибли и получили ранения в результате давки и наезда грузовиков.

Позже представители США не позволили Совету Безопасности ООН принять заявление для прессы с обеспокоенностью о гибели в секторе Газа более 100 палестинцев из-за открытой стрельбы Израилем.

По заявке Алжира 29 февраля состоялось закрытое заседание СБ ООН в связи с произошедшими событиями. По итогам встречи предусматривалось рассмотрение проекта заявления для журналистов, согласно которому, члены Совбеза выражали бы глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о гибели более 100 человек и ранении около 750 человек после того, как израильские силы открыли огонь по людям, дожидавшимся продовольственной помощи на юго-западе города Газа. В результате заявление принято не было.

Как утверждает источник агентства, СБ ООН не смог принять заявление для прессы из-за отказа США «не то что осудить Израиль, а даже зафиксировать, что палестинцы были убиты, а не просто погибли».

Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд заявил о необходимости получения всех фактов для формулировки соответствующего заявления.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 27 февраля на заседании Совбеза призвал членов организации не поддерживать американский проект ближневосточной резолюции, поскольку документ является лицензией на убийство мирных палестинцев. При блокировке международных усилий по прекращению насилия в секторе Газа Вашингтон несёт ответственность за беспрецедентное количество жертв эскалации среди мирных граждан, число которых приближается к 30 тысячам, добавил российский дипломат.