Киев, 26 августа, 2023, 22:33 — ИА Регнум. Представительницу военно-врачебной комиссии военкомата Деснянского района Киева задержали при получении взятки за содействие в уклонении от военной службы. Об этом в субботу, 26 августа, сообщило издание «Страна․ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Киеве на получении взятки задержан член военно-врачебной комиссии Деснянского территориального центра комплектования… она получила взятку в размере 2 тысяч долларов от уклониста за предоставление заключения о непригодности к прохождению военной службы», — сообщил источник.

Отмечается, что представительнице военно-врачебной комиссии военкомата Татьяне Тишениной грозит от десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как передавало ИА Регнум, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что никаких изменений в мобилизации не планируется. При этом он не исключил, что может быть произведён дополнительный призыв в ряды Вооружённых сил Украины. По его словам, это мероприятие не будет выходить за пределы, утверждённые 24 февраля 2022 года.