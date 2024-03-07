Черновцы, Украина, 8 марта, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Мужчина, вооружённый топором, напал на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) с топором на западе Украины. Об этом 7 марта сообщило украинское издание «Страна. ua», опубликовавшее видеозапись конфликта.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Уточняется, что инцидент произошёл в одном из сёл в Черновицкой области. Мужчина сначала протаранил на автомобиле «Нива» сотрудников ТЦК, а затем вышел из автомобиля с топором и набросился на военных. При этом нападавшему стал помогать второй мужчина с топором, до этого спокойно сидевший на лошади.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Одессе сотрудники военкомата попытались мобилизовать местного жителя прямо в троллейбусе, но ему на помощь пришли другие пассажиры и военные были вынуждены удалиться.

Служба безопасности Украины 21 февраля сообщила, что выявила пять новых схем уклонения призывников от мобилизации в пяти контролируемых Киевом регионах. Военнообязанным предлагали избежать призыва на основании поддельных документов или помогали уклонистам перейти границу вне пунктов пропуска. Оценивались такие услуги в 10 тыс. долларов.

В свою очередь депутат Верховной рады Соломия Бобровская заявила, что украинский военный может вернуться с фронта, только если получит ранение или умрёт. Как пояснила депутат, боевые действия — это математика, и поэтому необходимо считать ресурсы. При этом Бобровская поддержала предложенные изменения в законопроекте, которые обеспечат демобилизацию военнослужащих, которые уже отслужили длительное время на передовой.

Всеобщая мобилизация на Украине объявлена с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за рубеж, повестки им вручают везде: в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. На Украине мобилизация коснулась также ограниченно годных к военной службе и уже приговорённых судами к условным срокам за уклонение от службы.

Парламент 7 февраля принял в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ предусматривает введение электронных повесток, а если военнообязанный не прибудет в срок, то ему могут ограничить право выезда за границу, право управления автомобилем, а также арестовать счета.