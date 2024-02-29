Киев, 29 февраля, 2024, 03:41 — ИА Регнум. В Одессе сотрудники военкомата попытались мобилизовать местного жителя прямо в троллейбусе, ему на помощь пришли другие пассажиры. Видео конфликта опубликовало 28 февраля издание «Страна. ua».

Сергей Корсун ИА Регнум Сразу в плен. ВСУ. Мобилизация. Украина

На кадрах запечатлено, как в салон троллейбуса вошли люди в военной форме. Они стали требовать документы у одного из мужчин-пассажиров. В ответ он попросил представить ему удостоверения сотрудников военкомата, но увидел лишь военные билеты. Мужчина заявил, что они не вправе требовать документы у гражданских. Попутчики встали на его защиту, военные были вынуждены удалиться из троллейбуса.

Как сообщало ИА Регнум, бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко считает, что даже повальная мобилизация вряд ли спасёт ВСУ, поскольку не хватит времени на подготовку новых солдат для решающих сражений. Судьба конфликта решится в апреле, максимум — в мае, а для учёбы и слаживания войск необходимо минимум три месяца, пояснил он.

Служба безопасности Украины 21 февраля сообщила, что выявила пять новых схем уклонения призывников от мобилизации в пяти контролируемых Киевом регионах. Военнообязанным предлагали избежать призыва на основании поддельных документов или помогали уклонистам перейти границу вне пунктов пропуска. Оценивались такие услуги в 10 тыс. долларов.

На Украине всеобщая мобилизация объявлена с февраля 2022 года. Мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну, а повестки стали вручать в местах скопления людей, в общественном транспорте и на улицах. Под мобилизацию подпадают и ограниченно годные к военной службе, и уже приговорённые судами к условному сроку за уклонение от мобилизации.