Рига, 6 марта, 2024, 06:02 — ИА Регнум. Латвийские власти 5 марта утвердили перечень сельскохозяйственных продуктов питания, запрещенных к ввозу из России и Белоруссии, сообщается на сайте правительства Латвии.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Постановление вступит в силу с 8 марта.

В списке оказались различные фрукты, овощи и корнеплоды, включая яблоки, дыни, ананасы, картофель, морковь, лук, помидоры, огурцы, горох и фасоль, а также грибы, ягоды и орехи. При этом запрет распространяется на продукты питания как в сыром, так и в сушеном или консервированном виде.

Кроме того, в перечень включили злаки, масла, муку, корма для животных, гранулы из мяса, мясных и рыбных субпродуктов. В сообщении правительства отмечается, что по итогам 2023 года 90% сельскохозяйственной продукции, ввезённой в Латвию из России, составили корма, крупы, бобовые и рапсовое масло.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о том, что стремление Латвии, Литвы и Эстонии запретить импорт российского продовольствия в страны ЕС станет самоубийством для экономики Евросоюза. Она допустила, что прибалтийские республики хотят нарастить потребление американских продуктов за счёт отказа от товаров из России.

В июне 2023 года министр иностранных дел Серей Лавров заявил, что санкции Запада не смогли помешать экспорту российских удобрений и продовольствия. Он подчеркнул, что экспорт этих товаров продолжается.