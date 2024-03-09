Дамаск, 9 марта, 2024, 15:20 — ИА Регнум. При взрыве мины в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли шесть грибников, направлявшихся в пустыню для сбора трюфелей, сообщила радиостанция Sham FM.

Михаил Алаеддин/РИА Новости

«Шесть человек погибли, двое пострадали в результате взрыва мины, заложенной вооруженными группировками, в районе деревни Харибша», — сообщили репортёры.

По данным радиостанции, автомобиль с мирными жителями наехал на мину. Отмечается, что грибники в Сирии регулярно погибают из-за мин.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля 2023 года шесть мирных жителей погибли при взрыве мины, заложенной боевиками в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Жители занимались сбором трюфелей, которые в Сирии растут в засушливых пустынных зонах. В пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии продолжают действовать террористические группировки.