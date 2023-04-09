Дамаск, 9 апреля, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Шесть мирных жителей погибли при взрыве мины, заложенной боевиками в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщила 9 апреля радиостанция Sham.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Взрыв

Инцидент произошёл недалеко от границы между провинциями Дейр-эз-Зор и Ракка. Жители занимались сбором трюфелей, которые в Сирии растут в засушливых пустынных зонах, где ещё остаются террористические группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, истребители израильских ВВС 9 апреля нанесли удар по военному комплексу сирийской армии. В Тель-Авиве это объяснили ответом на ракетный удар с территории Сирии.