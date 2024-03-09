Вашингтон, 9 марта, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Две американские ударные атомные подводные лодки класса «Лос-Анджелес» всплыли из-подо льда в море Бофорта к северу от Аляски, сообщило командование атлантическими подводными силами ВМС США.

Кадр из видео

Субмарины прибыли для проведения учений Ice Camp Whale в рамках начавшихся арктических учений Ice Camp 2024.

«Учения позволяют ВМС оценить оперативную готовность в Арктике, расширить опыт работы в регионе, улучшить понимание арктической среды», — говорится в сообщении.

Временную ледовую базу разместили на льдине примерно в 257 км от северного побережья Аляски. В рамках учений американские подлодки совершат плавание под арктическими льдами.

Учения Ice Camp 2024 — это трехнедельная операция, предназначенная для исследования, тестирования и оценки оперативных возможностей в Арктическом регионе. Помимо США, в учениях принимают участие военнослужащие Канады, Франции, Великобритании и Австралии.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2020 года военно-морские силы США распространили видеозапись всплытия атомной подводной лодки Toledo из-подо льда в Арктике. На кадрах можно было увидеть, как атомоход медленно пробивает лёд и всплывает на поверхность. После всплытия члены экипажа вышли наружу и очистили подлодку ото льда при помощи бензопилы. Тогда проходили учения ICEX 2020.