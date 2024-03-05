Сана, 6 марта, 2024, 00:58 — ИА Регнум. Два американских корабельных эсминца атаковало правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» в Красном море. Об этом 5 марта сообщил военный представитель движения Яхья Сариа в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

Уточняется, что военно-морские силы, ракетные войска и военно-воздушные силы Йемена атаковали американские эсминцы с помощью нескольких противокорабельных ракет и беспилотников. Представитель хуситов назвал военную операцию уникальной.

Сариа подчеркнул, что хуситы при необходимости могут расширить операции против враждебных целей и продолжат их до тех пор, пока не будет снята осада с палестинцев в секторе Газа и «американо-британская агрессия не прекратится»

Ранее ИА Регнум сообщало, что американские военные смогли перехватить две противокорабельные крылатые ракеты над акваторией Красного моря. Центральное командование США (CENTCOM) указало, что ракеты представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе.

2 марта CENTCOM заявило об ударе по готовой к запуску ракете хуситов класса «земля — воздух» в Йемене. По данным военных США, ракету нацелили на Красное море.

Накануне в этот же день йеменское госагентство SABA сообщило, что атакованный хуситами 19 февраля британский сухогруз Rubymar затонул в Красном море. Американские военные 3 марта подтвердили факт того, что атакованный движением «Ансар Алла» в Аденском заливе британский сухогруз получил повреждения и затонул, судно шло под флагом Белиза.

Правящее на севере Йемена движение мятежников-хуситов «Ансар Алла» контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать суда, связанные с Израилем, что вызвало резкое сокращение морских перевозок через Суэцкий канал.