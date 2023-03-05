Магадан, 5 марта, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Новой улице в Магадане будет присвоено имя Героя России, командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. Об этом 5 марта написал в своём телеграм-канале губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Сергей Аверин/РИА Новости Командир батальона «Спарта» Владимир Жога

Он напомнил, что в Магадане главной улице нового строящегося микрорайона Гороховое поле уже присвоено название Защитников Донбасса.

По поручению главы региона к ближайшему градостроительному совету будут подготовлены предложения по созданию в Магаданской области мемориала российским военнослужащим, которые встали на защиту своего Отечества, уточнил Носов.

Он добавил, что будет увековечено имя жителя Магадана Героя России Ивана Кабанова, а также героев спецоперации.

Носов напомнил, что 5 марта исполняется год с момента гибели Героя России, командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, который отдал свою жизнь, спасая мирных жителей Волновахи.

«В память о его героизме и самопожертвовании, непримиримой борьбе с нацистами считаю необходимым назвать одну из новых улиц в его честь», — отметил глава региона, добавив, что во главе батальона «Спарта» сейчас стоит отец героя, колымчанин Артём Жога.

Как передавало ИА REGNUM, благодаря смелости и профессиональным действиям командира взвода обеспечения гвардии старшего прапорщика Виталия Волощука артиллеристы своевременно оказали огневую поддержку наступающим российским военнослужащим.