Техас, США, 9 марта, 2024, 06:40 — ИА Регнум. Два человека погибли, двое пострадали в результате падения вертолёта UH-72 национальной гвардии США в американском штате Техас. Об этом 8 марта сообщает местное подразделение телекомпании NBC.

Dianne Bond Пропавший вертолёт UH-72

Уточняется, что авиакатастрофа произошла в 14:50 по местному времени (23:50 мск) недалеко от границы США и Мексики. Вертолёт UH-72 Lakota, приписанный к федеральному юго-западному отделению миссии охраны границы, потерпел крушение рядом с городом Рио-Гранде.

Отмечается, что в момент авиакатастрофы воздушное судно выполняло задание федерального центра совместно с пограничным патрулем. По предварительным данным, погибли два человека, ещё двое получили травмы.

Позднее в оперативном штабе объединённой группы по охране границы сообщили, что число погибших возросло до трёх человек. Погибли двое военных и один агент пограничного патруля, один военнослужащий пострадал.

Причины и обстоятельства крушения вертолёта устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 24 февраля в штате Миссисипи разбился вертолёт AH-64 Apache Нацгвардии США. Два члена экипажа погибли. Авиакатастрофа произошла во время учебного полёта.

7 февраля вертолёт CH-53E Super Stallion с пятью американскими морскими пехотинцами бесследно исчез во время следования из Невады в Калифорнию. Отмечалось, что вертолёт мог пропасть из-за сложных метеорологических условий.