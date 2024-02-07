Вашингтон, 7 февраля, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Вертолёт CH-53E Super Stallion, транспортировавший пятерых морских пехотинцев бесследно исчез по пути из Невады в Калифорнию 7 февраля.

Фото: U. S. Army / Pvt. Brandon Bruer

Вертолёт направлялся с базы неподалёку от Лас-Вегаса в район Сан-Диего, но не прибыл в пункт назначения из-за сложных погодных условий. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на военных, корпус морской пехоты запросил помощь у экстренных служб, начались поиски.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября над восточной частью Средиземного моря потерпел крушение американский военный вертолёт. По данным главы минобороны США Ллойда Остина, в результате авиапроисшествия погибли пять человек.

Как впоследствии заявило издание The Washington Post, вертолёт находился в регионе в рамках масштабного планирования минобороны США на случай войны, включающего подготовку к возможной эвакуации из Израиля и Ливана, и крушение могло произойти при эвакуации американцев.