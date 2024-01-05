Киев, 5 января, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Пограничники и военкомы регулярно совершают рейды и облавы в поисках уклонистов, количество дезертиров стремительно растёт. На границе с Румынией, Польшей, Молдавией военные выслеживают тех, кто не хочет воевать. Об этом сообщил французский телеканал France 2.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Пограничники задержали уже 3 тыс. украинцев, это вдвое больше, чем в 2022 году. Порой аресты носят массовый характер, мужчин хватают прямо на улицах. ВСУ остро нуждаются в новых силах.

Мужчине, он представился Андреем, удалось сбежать с Украины. Его путь длился 36 часов, сначала ехал на поезде, потом вплавь пересёк реку.

Он не открыл, где находится, в страхе, что его могут найти. Уклонист рассказал об угрозах убийства, которые ему поступают с Украины.

«Мне угрожают убийством. Говорят: «Вернёшься на Украину — найдём тебя и убьём, ты в списке», — признался Андрей.

Как сообщало ИА Регнум, главком ВСУ Валерий Залужный призвал депутатов Верховной рады самим отправиться на фронт, если провести дополнительную мобилизацию невозможно.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в конце 2023 года сказал, что Генштаб ВСУ попросил его мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. Правительство Украины 25 декабря внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации.

Около 9 тыс. уголовных дел заведено на Украине по признакам уклонения от призыва по мобилизации, 2,6 тыс. таких дел уже переданы в суд. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

В своём новогоднем обращении к жителям Украины Зеленский призвал население сделать выбор между статусом беженца и исполнением долга перед Киевом. Рано или поздно это предстоит сделать, сказал он.