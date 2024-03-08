Нью-Йорк, США, 9 марта, 2024, 01:53 — ИА Регнум. Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по ситуации на Украине на 22 марта. Об этом в пятницу, 8 марта, на заседании СБ ООН заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Вы лепите из России образ врага и агрессора, опуская факты о том, что ваша агрессия против России с задействованием Украины началась как минимум 10 лет назад. Обо всех этих нелицеприятных для наших западных коллег моментах мы подробно поговорим на запрошенном нами на 22 марта отдельном заседании СБ», — приводит слова Полянского постоянное представительство РФ при ООН.

Также он попросил представителей стран НАТО объяснить их логику, согласно которой принимаются решения по Украине. Полянский обратил внимание на то, что изначально лидеры Североатлантического альянса говорили о том, что НАТО должно расшириться на Украину, поскольку РФ не станет нападать на страну — члена альянса. Теперь же, по словам российского дипломата, звучат призывы не допустить победу РФ на Украине, потому что после этого Россия якобы нападёт на НАТО.

Как передавало ИА Регнум, в ходе заседания Совбеза ООН 8 марта Дмитрий Полянский заявил, что Россия не преследует цель устранить главу киевского режима Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что Вооружённые силы РФ в рамках специальной военной операции наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры на территории Украины.