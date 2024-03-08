Нью-Йорк, США, 9 марта, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Россия не собирается и не преследует цель устранить главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в пятницу, 8 марта, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«В Одессе, по военным объектам которой действительно наносился удар во время приезда в этот город высокопоставленной греческой делегации, сирена не звучала. Такого номера в «цирковой программе» на значилось», — указал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

Полянский напомнил, что в результате этого удара в Одессе было уничтожено предприятие, обеспечивавшее сборку морских беспилотников из компонентов, поставляемых Великобританией. По его словам, уничтожение военных объектов является приоритетным для РФ.

«У нас есть задачи поважнее — выполнение целей нашей специальной военной операции. А если кто-то из вас в душе надеется избавиться таким образом от главаря киевского режима, то могу вас разочаровать: в наши планы это не входит», — подчеркнул Полянский.

Зампостпреда России при ООН напомнил, что Зеленский обманул своих избирателей, поскольку перед выборами на Украине обещал приложить усилия для защиты русскоязычного населения и установления мира в Донбассе.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта Министерство обороны России сообщило, что российские военные нанесли высокоточный ракетный удар по военному объекту в Одессе. В тот же день украинские СМИ сообщили, что в момент удара там якобы находился кортеж Владимира Зеленского, прибывшего в город на встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опроверг данные об ударе по кортежу главы киевского режима, подчеркнув, что целью ВС России был расположенный в портовом районе Одессы военный объект. При этом он добавил, что если бы целью российских военных действительно был удар по кортежу Зеленского, то они бы не промахнулись.