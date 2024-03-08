Вашингтон, 9 марта, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Поведение экс-президента США Дональда Трампа станет решающим критерием для возможного участия в дебатах главы Белого дома Джозефа Байдена. Так заявил8 марта американский лидер журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном при вылете в Филадельфию (штат Пенсильвания).

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Джо Байден

Байдена попросили уточнить, готов ли он принять участие в дебатах со своим политическим оппонентом Трампом.

«Это зависит от его поведения», — ответил глава Белого дома на вопрос, без всяких уточнений.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп вызвал на дебаты действующего главу государства Байдена. По словам Трампа, для блага страны в ходе дебатов ему нужно обсудить с главой Белого дома жизненно важные для американцев проблемы. Политик-республиканец подчеркнул, что готов к дискуссии с Байденом в любое время и в любом месте и ждёт ответа с нетерпением.

При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась сообщать, готов ли Байден участвовать в дебатах с Трампом и переадресовала вопрос предвыборному штабу президента США.

Трамп и Байден на сегодняшний день являются наиболее вероятными кандидатами в президенты от республиканцев и демократов на предстоящих выборах главы государства., которые состоятся в ноябре 2024 года.