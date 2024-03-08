Киев, 8 марта, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Неоспоримое превосходство российских укреплений в зоне СВО над украинскими можно увидеть даже по снимкам из космоса, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос 8 марта в эфире YouTube-канала «Прямой».

Евгений Биятов/РИА Новости

Он сообщил, что фортификационные сооружения видны на снимках Google Maps. Многие, в том числе американские журналисты, могут сами ознакомиться с реальным положением дел, отметил военный.

«Они просто включают спутник и проверяют. Смотрят, как у нас и как у россиян. К сожалению, не в нашу пользу эти выводы», — сказал Кривонос.

По информации генерала, проблема со строительством укреплений на Украине существует лет десять. Он обвинил командование ВСУ в том, что оно не обращало внимание на этот вопрос и упустило время.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта Кривонос сообщил, что российская армия изменила тактику и перешла к постоянным мощным атакам. Он также признал эффективность российской разведки, выявившей слабые места на украинских позициях.

Министр обороны Сергей Шойгу 5 марта сообщил, что ВС РФ после того, как освободили Авдеевку, продолжили наступать на запад. Глава ведомства рассказал, что в уходе мощных ударов по украинским позициям российская армия сорвала планы командования ВСУ создать линию обороны на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное.