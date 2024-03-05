Киев, 5 марта, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы России постоянно меняют тактику в ходе спецоперации, теперь они перешли к постоянным мощным наступательным действиям, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос 5 марта на украинском телеканале «Прямой».

Он посетовал на то, что российская армия очень хорошо организовала разведку, выявила слабые места украинских позиций. Он также сообщил, что ВС России активно используют беспилотники и миномёты, а у ВСУ — острая нехватка боеприпасов.

«Знают наши стыки между воинскими частями, пытаются продвигаться вперёд», — описал он действия российской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что российская армия после освобождения Авдеевки продолжает продвигаться в западном направлении. Министр обороны рассказал, что благодаря мощным ударам по позициям ВСУ украинские подразделения не смогли создать оборонительную линую на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное.

Также 5 марта военкор Чингис Дамбиев опубликовал видео уничтожения третьего танка Abrams на авдеевском направлении. Технику подбил возле села Бердычи расчёт противотанкового ракетного комплекса 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения российской армии. Огонь корректировали с помощью беспилотника бойцы 30-й мотострелковой бригады.