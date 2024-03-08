Москва, 8 марта, 2024, 18:08 — ИА Регнум. В столице проведут месячник по уборке и благоустройству. В рамках мероприятияв апреле состоятся общегородские субботники. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Марина Круглякова/ТАСС

Субботники пройдут в парках, дворах, также на территориях социальных объектов. Организаторы предоставят весь необходимый инвентарь, указал мэр.

Планируется, что мероприятия состоятся 13 и 20 апреля. По словам Собянина, на субботники пригласят всех, кто хочет поучаствовать в благоустройстве родного города.

«В программе — очистка газонов, обустройство цветочных клумб, высадка деревьев и кустарников», — отметил мэр.

В ходу субботников приведут в порядок городские и внутридворовые территории, жилищный фонд, дороги и дорожно-транспортную инфраструктуру, инженерные сооружения, памятники, скульптуры и фонтаны, объекты энергоснабжения, территории организаций, включая строительные площадки и подъезды к ним, уточнил Собянин.

О местах проведения субботников, а также пунктах выдачи инвентаря дополнительно сообщат СМИ, на сайтах префектур и районных управ. Там же опубликуют контакты ответственных лиц за организацию работ.

За координацию работ будет отвечать штаб под руководством заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, подытожил мэр.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году власти Москвы приведут в порядок почти 1700 дворов, почти 15 тысяч подъездов и 121 территорию образовательных учреждений, рассказал 18 февраля Собянин.

Некоторые из показателей превысят цифры 2023 года, отметил мэр. Благоустройство дворов проводится с учётом пожеланий жителей, добавил он.