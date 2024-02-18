Москва, 18 февраля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. В 2024 году власти Москвы приведут в порядок почти 1700 дворов, почти 15 тысяч подъездов и 121 территорию образовательных учреждений, рассказал 18 февраля мэр столицы Сергей Собянин.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Некоторые из показателей превышают показатели 2023 года, отметил мэр.

«В прошлом году обновили 1708 дворов и внутриквартальных проездов, а также 167 территорий объектов образования. Отремонтировали больше 13 600 подъездов. В 2024-м планируем привести в порядок почти 1700 дворов, 121 территорию объектов образования и свыше 14 700 подъездов», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Благоустройство дворов проводится с учётом пожеланий жителей, добавил он.

Как передавало ИА Регнум ранее, 17 февраля Собянин сообщил, что в Москве в построенных по программе реновации кварталах порядка 600 нежилых помещений заняли кафе, банки и образовательные учреждения. В таких кварталах всё необходимое жителям находится в шаговой доступности, отметил мэр.

Ранее Собянин также сообщил, что в течение 2024 года власти столицы благоустроят территории, прилегающие к 34 транспортным объектам. Предполагается привести в порядок восемь станций метро, девять станций МЦД, четыре транспортных узла. Благоустройство охватит площадь более 321 га.

Кроме того, в течение года в Москве в формате «от дома до дома» благоустроят 785 улиц в разных районах. Работа в таком формате улучшит элементы городской среды, её будут проводить от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне, отмечал Собянин.