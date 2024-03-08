Москва, 8 марта, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Испанский автогонщик команды «Феррари» Карлос Сайнс пропустит оставшуюся часть второго этапа Гран‑при Саудовской Аравии из-за операции. Об этом сообщили на официальном сайте команды.

Clive Rose / Global Look Press

Ранее спортсмена госпитализировали с приступом аппендицита. После обследования медики приняли решение об операции, пояснили в команде.

Теперь его заменит резервный пилот Оливер Бирман. По этой причине спортсмен пока не будет участвовать в текущем этапе чемпионата «Формула 2», отметили в публикации.

«Семья Феррари желает Карлосу скорейшего выздоровления», — подытожили в сообщении команды.

Сегодня пилоты выйдут на старт третьей свободной практики и квалификации. Сама гонка на автодроме «Джидда» пройдёт завтра.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта испанский гонщик команды «Формула-1» «Феррари» Карлос Сайнс 1 марта занял первое место в третьей части свободных заездов на Гран-при Бахрейна.

Второе место в третьей части свободных заездов занял гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, его отставание от лидера составило 0,141 секунды. Третий результат показал действующий чемпион мира гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (отставание 0,238 секунды).