Манама, 1 марта, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Испанский гонщик команды «Формула-1» «Феррари» Карлос Сайнс 1 марта занял первое место в третьей части свободных заездов на Гран-при Бахрейна.

Пресс — служба Феррари

В лучшем из своих кругов Сайнс показал время 1 минута 30,824 секунды.

Второе место в третьей части свободных заездов занял гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, его отставание от лидера составило 0,141 секунды. Третий результат показал действующий чемпион мира гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (отставание 0,238 секунды).

Квалификация Гран-при Бахрейна пройдёт вечером (по московскому времени) 1 марта, основная гонка — 2 марта. Гран-при Бахрейна — первая гонка нового сезона «Формулы-1».

Как передавало ИА Регнум ранее, в феврале 2024 года семикратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Льюис Хэмилтон подписал контракт с «Феррари». За эту команду он начнёт выступать с 2025 года.

По данным СМИ, зарплата Хэмилтона в новой команде составит 50 млн евро в год, что ниже, чем согласно его нынешнему контракту с «Мерседесом» (60 млн евро в год). Хэмилтон в разговоре с журналистами назвал переход в «Феррари» исполнением детской мечты.