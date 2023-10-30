Москва, 30 октября, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Московские цветники подготовили к зимнему периоду. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, специалисты Комплекса городского хозяйства российской столицы привели в порядок клумбы, подкормили многолетники удобрениями и обработали их от болезней.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Бирюков

По словам Бирюкова, удобрения помогут укрепить корневую систему и повысить морозостойкость многолетних растений. Специалисты провели обрезку растений. Кустовые розы закрыли специальным защитным материалом.

«На финальном этапе цветники задекорировали разноцветной древесной щепой, — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы. — Она дополнительно защитит многолетники и высаженные заранее луковицы тюльпанов от холодов».

На главных магистралях Москвы появились тематические клумбы в виде национальных узоров и сказочных образов. Цветники на Северном речном вокзале украсили синие, желтые и красные геометрические фигуры. «В Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице щепу выложили яркими орнаментами», — сообщил Пётр Бирюков.