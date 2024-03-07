Москва, 8 марта, 2024, 02:00 — ИА Регнум. В Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынком (Росалкогольтабакконтроль) заявили, что вечером 7 марта в магазинах Москвы каких-либо проблем с продажей алкогольной и табачной продукции не наблюдалось, система ЕГАИС работала в штатном режиме.

Иван Шилов ИА Регнум Алкоголь

«Никаких ограничений в работе систем ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) нет», — приводит «РИА Новости» текст заявления службы.

Ранее в четверг РБК со ссылкой на очевидцев и собственных корреспондентов сообщило, что в канун 8 марта у покупателей возникли проблемы с покупкой алкоголя и табачной продукции в некоторых крупных торговых сетях. Опрошенные кассиры заявляли о проблемах с ЕГАИС.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что за последние несколько лет в стране значительно снизилось употребление алкоголя. Глава государства подчеркнул, что это результат положительно скажется на здоровье нации.