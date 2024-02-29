Москва, 29 февраля, 2024, 12:54 — ИА Регнум. В стране значительно снизилось употребление алкоголя, особенно крепкого. Об этом президент России Владимир Путин заявил 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Мы значительно снизили употребление алкоголя, особенно крепкого», — сказал глава государства.

По его словам, это заметный хороший результат, что положительно сказывается на здоровье нации.

Путин анонсировал введение в 2025 году налоговых вычетов для всех, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдает нормы ГТО.

По его словам, по меньшей мере 350 спортивных объектов нужно построить в регионах, чтобы там смогли заниматься дети, взрослые и целые семьи. За шесть лет на эти цели будет направлено примерно 65 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин отмечал, что проблема алкоголизма в России решаема и для этого нужны не запреты. У людей, по его словам, должна быть возможность заниматься саморазвитием, интересным делом или хобби.