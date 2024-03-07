Москва, 7 марта, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Сотрудницу команды Red Bull «Формулы-1», обвинившую своего руководителя Кристиана Хорнера в неподобающем поведении, отстранили от работы. Об этом стало известно 7 марта.

Сергей Бобылев/ТАСС

От официальных комментариев команда отказалась. Об отстранении сообщило издание The Telegraph.

Кристиану Хорнеру — 50 лет, он стал руководителем Red Bull в момент основания команды в 2005 году. Как руководитель за 19 лет работы он привёл команду к шести Кубкам конструкторов, пилоты команды семь раз становились чемпионами «Формулы-1».

Как сообщало ИА Регнум, Хорнера упрекнули в постоянном контроле и агрессивных текстовых сообщениях. В феврале его допросили по делу о неподобающем поведении. Он рассказал, что полностью вину не признаёт и хочет очистить своё имя. После допроса расследование продолжилось. Сообщалось, что по его итогам Хорнера могут лишить должности.