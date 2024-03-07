Москва, 7 марта, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Москвичам рассказали о бесплатных экскурсиях по центру города в честь масленицы. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Артем Геодакян/ТАСС

Мостуризм проведёт бесплатные экскурсии по центру столицы. Они пройдут с 8 по 17 марта, их приурочат к празднованию Масленицы. Начальной точкой для прогулок станет туристско-информационный центр на Тверской площади.

Участники экскурсий погрузятся в атмосферу веселья и гостеприимства. Гиды расскажут, кого называли словом «ком» и что означает поговорка «Первый блин комом», отметили в публикации.

Также экскурсантам расскажут, как праздновали Масленицу в разные эпохи, познакомят с русскими народными традициями проводов зимы, историями зданий на Неглинке и посчитают, сколько храмов стоит на древней улице Варварке, добавили на портале.

Кроме экскурсий, для посетителей туристско-информационного центра приготовили викторины и мастер-классы, к которым могут присоединиться взрослые и дети.

В общей сложности пройдёт более 50 мероприятий.

Регистрация и описание маршрутов доступны на сервисе Russpass. Начало экскурсий в 14:00 и 16:00, подытожили в материале.

Как сообщало ИА Регнум, в столице ежедневно проводят около 500 пешеходных, речных, обзорных и тематических экскурсий. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Порядка 3 тысяч экскурсоводов работают в городе. Эти люди формируют первое впечатление о Москве. Благодаря им развивается туристическая отрасль, отметил мэр.

Градоначальник добавил, что в прошлом году Москву посетили с экскурсией 11,3 миллиона туристов. Показатель вырос на 75% в сравнении с 2022 годом.