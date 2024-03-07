Москва, 7 марта, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Специалисты Комплекса городского хозяйства проверили техническое состояние свыше 260 тысяч газовых плит в Москве. В общем сложности газовыми плитами в городе пользуются свыше 1,8 млн. семей. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

Александр Кряжев/РИА Новости

Безопасное использование газовых приборов находится на особом контроле и плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы проводят ежегодно, отметил он.

«За январь–февраль проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности более 260 тыс. газовых плит, что составляет 15% от общего числа», — подчеркнул Бирюков.

По его словам, специалисты устраняют незначительные неполадки на месте, а в случае серьёзных нарушений исключат угрозу безопасности и дают рекомендации по эксплуатации и ремонту.

Газовая плита без ремонта может служить в среднем 10-12 лет. Далее краны изнашиваются, деформируются рассекатели горелок и нарушается теплоизоляция духового шкафа, отметил Бирюков.

Заммэра добавил, что поддерживать безопасную работу после истечения срока эксплуатации невозможно и требуется замена.

Он подчеркнул, что газовая плита должна иметь систему «газ-контроль». Она приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.

Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения, добавил Бирюков.

Информация о датах визита специалиста доступна в объявлениях на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах, а также она есть на сайте АО «Мосгаз», а также в телеграм-боте Mosgaz_Feedback.

С помощью голосового помощника «Алиса» — нужно произнести фразу «Алиса, запусти навык Мосгаза» или «Алиса, узнай у Мосгаза дату технического обслуживания», рассказал Бирюков.

Как передавало ИА Регнум, в этом году более 2,3 тысячи многоквартирных жилых домов включили в региональную программу капитального ремонта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Бирюков отметил, что сейчас в городе продолжается реализация самой масштабной в истории Москвы программы капитального ремонта жилья. В этом году в рамках программы отремонтируют 2334 дома: в том числе 463 в ЦАО, 318 на севере, 247 на юге, отметил Бирюков.