Астана, 7 марта, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Астана не ведёт переговоры с Киевом о закупке вооружений в России для того, чтобы потом передать их украинской армии, заявило министерство обороны Казахстана в комментарии, опубликованном 7 марта в Telegram-канале ведомства.

Александр Кондратюк/РИА Новости Су-24 ВВС Казахстана

«Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о том, что якобы Казахстан ведет переговоры с «Укрспецэкспорт» о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что в Казахстане с 2022 года действует запрет на экспорт вооружений. Ведомство назвало слухами сообщения о планах Астаны поставлять оружие Киеву и призвало не реагировать на них.

Информацию о переговорах Казахстана с «Укрспецэкспортом» 7 марта опубликовало «РИА Новости», ссылаясь на источник. Он рассказал журналистам, что прорабатывали схему поставок российских комплектующих к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолётов Су-24 и МиГ-29 через компании, зарегистрированные в Астане.

Собеседник издания в качестве возможных участников схемы назвал компании Navico, BSKey company, TOO «ИГТ», ИА «Сыздыков Т. С». Он подчеркнул, что казахстанские власти, стремясь получить «признанные дивиденды», могут ухудшить отношения с Россией и подорвать выгодные экономические отношения между странами.