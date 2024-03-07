Сочи, Краснодарский край, 7 марта, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Компания «ФосАгро» выступила партнёром выставочной программы Всемирного фестиваля молодёжи, который прошел в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Стенд компании стал одним из самых технологичных на мероприятии. В фестивале приняли участие 20 тысяч российских и зарубежных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства, благотворительности и спорта. В течение нескольких дней они могли познакомиться с Россией, ее традициями и особенностями.

Евгений Биятов/РИА Новости

Стенд «ФосАгро» знакомил посетителей с технологическими особенностями выпуска удобрений из самой чистой апатит-нефелиновой руды, а также социальными проектами компании: корпоративными музеями, образовательной системой «Школа — колледж/вуз — предприятие», в том числе программой «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), 20-летию которой легендарный путешественник Фёдор Конюхов посвятил мировой рекорд дальности беспосадочного перелёта на тепловом воздушном шаре «ФосАгро».

«ФосАгро традиционно уделяет большое внимание социальным программам в регионах присутствия, в том числе воспитанию физически, интеллектуально и духовно развитого молодого поколения, — отметил генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников. — Мы рады дать возможность десяткам тысяч гостей Всемирного фестиваля молодёжи с помощью современных технологий в интерактивной и увлекательной форме познакомиться с процессом производства экологичных удобрений, нашими социальными и благотворительными программами. Возможно, полученные впечатления помогут ребятам выбрать свой дальнейший путь, определиться с делом своей жизни».

Посетителей стенда заинтересовала фотозона с использованием искусственного интеллекта. С помощью нейросети «Профессии» гости могли примерить на себя специальности, востребованные в компании, а нейросеть Bigwood «переносила» всех желающих на склоны Хибин — именно здесь «ФосАгро» развивает одноименный горно-туристический кластер. За последние годы в «Хибины» инвестировано почти 9 млрд рублей, в том числе 2,6 млрд в 2023 году. Благодаря развитой инфраструктуре «Большой Вудъявр» сегодня входит в пятёрку крупнейших горнолыжных курортов России и находится среди лидеров роста турпотока: число гостей горнолыжного комплекса в этом сезоне увеличивается на 25%.

Также на стенде компания оборудовала кинотеатр для погружения в атмосферу Заполярья. С помощью специальной капсулы виртуальной реальности гости фестиваля смогли не только увидеть уникальный панорамный комплекс «Плато», но и осуществить виртуальный спуск со склона. Желающие смогли сфотографироваться на фоне гор и, выложив фото в соцсети, получить в подарок футболку с логотипом «ФосАгро».