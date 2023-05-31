Кировск, Мурманская область, 31 мая, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» в мурманских Хибинах перейдет на круглогодичный режим работы. У подножия северного «городского» склона горы Айкуайвенчорр ведется работа над проектированием аквакомплекса «Аврора» и отеля при нем. Ожидается, что аквакомплекс выведет курорт на круглогодичный режим работы. Завершение проекта намечено на 2025 год, и тогда аквакомплекс сможет одновременно принять 780 посетителей. Новая гостиница на 145 номеров станет первым полноценным отелем SKI–INN/SKI-OUT в Хибинах, где забудут термин «межсезонье».

Пресс-служба ГК Большой Вудъявр Горнолыжный курорт в Хибинах станет круглогодичным

«Большой Вудъявр» — один из самых динамично развивающихся, высокогорных на северо-западе страны — и самых удобных для жителей столиц, откуда ежедневно прилетают прямые рейсы четырех авиакомпаний — полтора часа из Санкт-Петербурга и два — из Москвы. Посещаемость курорта растет год от года, и в прошедшем сезоне увеличилась сразу на четверть. Курорт принял за сезон 2022–23 более 335 тысяч гостей. Сезон продлился более 200 дней, а стартовал 4 ноября — раньше всех в России. «В целом, сезон удался — даже несмотря на то, что осадков выпало меньше, чем прошлой зимой. Зато погода порадовала: в течение этого сезона было больше спокойных и меньше ветреных дней. А новый планируем начать в конце октября», — рассказал директор «Большого Вудъявра» Александр Сергиенко.

Пресс-служба ГК Большой Вудъявр Горнолыжный курорт в Хибинах станет круглогодичным

Постоянные гости «Большого Вудъявра» отметили не только хорошую погоду, но и поступательное развитие возможностей курорта. Компании «ФосАгро» создала курорт и уже вложила в его развитие более 6 млрд рублей. Добавил популярности «Большому Вудъявру» и открытый в 2021 году панорамный ресторанный комплекс «Плато» — самый высокогорный на северо-западе страны.

Лето и начало осени — для горнолыжного курорта время напряженной подготовки к новому сезону. На южном склоне началось строительство новой подвесной пассажирской канатной дороги с пропускной способностью 2250 человек в час. Первых горнолыжников она примет со стартом следующего сезона, но на максимум выйдет через год в сезоне 2024–2025 гг. На северном склоне расширят зоны катания и немного переориентируют их в пользу обучающихся и новичков. Будет обновлен инвентарь и построены дополнительные линии освещения трасс.