Красноярск, 26 марта, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Российские путешественники Фёдор Конюхов и Иван Меняйло, пролетев на воздушном шаре свыше 2 368 км, побили мировой рекорд дальности полета, установленный в 1994 году японцами, сообщает 25 марта сайт konyukhov.ru.

Dmitry Rozhkov Фёдор Конюхов

Конюхов и Меняйло на аэростате «ФосАгро» 24 марта стартовали с аэродрома в Мурманской области. Целью полёта являлось установление мировых рекордов по дальности перелёта и продолжительности нахождения в воздухе для теплового аэростата.

Аэростат путешественников имеет взлётную массу 5,2 тыс. кг, площадь оболочки 12 тыс. кубометров, объём 6 тыс. литров газа.

Воздухоплаватели, находящиеся в открытой корзине, пролетели над акваторией двух морей Северного ледовитого океана — Баренцева и Карского и сейчас находятся над территорией Красноярского края.

Конечным пунктом полёта является населённый пункт Хатанга.

Максимальная высота, достигнутая аэростатом, составила 5820 метров, максимальная скорость — 109 км/ч.

Напомним, что предыдущий рекорд по дальности полёта в 2360 км был установлен пилотом из Японии Мичио Канда в 1997 году в Австралии. Рекорд же по продолжительности полёта в 55 часов установили сами Конюхов и Меняйло в 2017 году.