Абуджа, 7 марта, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Нигерия не поддастся внешнему давлению западных государств из-за сотрудничества с Россией и будет следовать своим национальным интересам. Об этом 7 марта заявил министр иностранных дел африканской страны Юсуф Туггар.

Сергей Гунеев/РИА Новости Юсуф Туггар

«Вы должны понять одну вещь: Нигерия не из тех стран, которые поддаются давлению. Мы с самого начала придерживаемся одного мнения», — сказал он в беседе с «РИА Новости» в ответ на вопрос о том, испытывает ли страна давление Запада из-за сотрудничества с Россией.

Туггар напомнил, что Нигерия с момент получения независимости в 1960 году присоединилась к движению неприсоединения. По его словам, африканская страна делает то, что считает правильным, и ей никто ничего не диктует.

Как сообщало ИА Регнум 28 декабря 2023 года группа компаний «Уралхим» отправила в Нигерию гуманитарную партию удобрений в 34 тыс. тонн калия. Её погрузили на судно в латвийском порту Вентспилса, поставка прошла при содействии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

За последние пять лет Россия удвоила экспорт удобрений в Африку и собирается увеличивать объёмы поставок в дальнейшем. По данным за 2023 год доля России для этого рынка составила порядка 12%.