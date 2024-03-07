Магадан, 7 марта, 2024, 04:13 — ИА Регнум. В Магадане (Магаданская область) произошёл пожар в складском помещении со стройматериалами. Об этом в четверг, 7 марта, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«В Магадане огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар. Горит склад со стройматериалами. Площадь пожара — 1000 квадратных метров», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в тушении пожара задействованы 45 сотрудников МЧС России и 11 единиц служебной техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта в Советском районе Красноярска загорелось складское помещение. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Как уточнили в МЧС России по Красноярскому краю, в тушении пожара участвовали 40 человек, привлечено 11 единиц служебной техники.