Кировск, ЛНР, 6 марта, 2024, 17:04 — ИА Регнум. В результате подрыва автобуса на мине в городе Кировске в ЛНР погибли пять мирных жителей. Об этом 6 марта сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам главы региона, в посёлке Донецкий города Кировска подорвался на мине ехавший на кладбище автобус, в котором находились восемь мирных жителей.

«Погибли пять человек, четверо из которых работали в МУП Кировский комбинат коммунальных услуг. Три человека получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь», — написал он.

Пасечник уточнил, что спецслужбы расследуют обстоятельства трагического инцидента, и выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, пообещав, что власти республики окажут всю необходимую помощь семьям пострадавших.

«На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС и полиции. Постоянно нахожусь на связи с главой муниципалитета Викторией Сергеевой. Оказание помощи раненым на контроле у республиканских и местных органов власти», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в результате детонации взрывоопасного предмета получил ранение подросток. Отмечалось, что инцидент произошёл в Калининском районе города.

Мирный житель посёлка Зайцево в ДНР 25 февраля получил ранения. По словам мэра Горловки Ивана Приходько, мужчина пострадал при подрыве противопехотной мины ВСУ «Лепесток».

Глава ДНР Денис Пушилин 18 февраля написал, что трое взрослых и трое детей получили ранения из-за детонации применённых ВСУ кассетных боеприпасов. По его словам, дети 10, 11 и 12 лет пострадали при подрыве суббоеприпаса и находились на тот момент в тяжёлом состоянии.